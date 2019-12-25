Собянин сообщил число записавшихся на вакцинацию от COVID-19 в Москве

Власти Москвы планируют открыть 170 пунктов вакцинации против коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём сообщил число записавшихся на вакцинацию от COVID-19 медиков, учителей и работников городской сферы в столице. Сегодня, в пятницу 4 декабря, прошли первые пять часов регистрации.

Сложный процесс вакцинации от ковида запущен. Сергей Собянин, мэр Москвы

Власти Москвы планируют открыть 170 пунктов вакцинации против коронавируса. Сейчас в Москве готовятся к открытию 70 пунктов. Вакцинировать россиян будут вакциной "Спутник V", разработанной национальным исследовательским центром имени Н.Ф. Гамалеи. Уже открылась электронная запись на прививку от коронавируса для медиков и учителей, а также для сотрудников городских служб. После получения большой партии препарата вакцинация будет доступна для других социальных категорий. Это случится в ближайшие недели.