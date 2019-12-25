Эксперт выделил категории пациентов, находящиеся в зоне риска.

Геннадий Онищенко рассказал, кому нужна госпитализация при легкой форме COVID-19. Об этом депутат Госдумы России и бывший главный санитарный врач РФ сообщил в интервью журналистам "Вечерней Москвы". Он отметил, что отдельным пациентам, инфицированным легкой формой коронавируса, необходимо оказаться в больнице на стационарном лечении.

Если заболевание коронавирусом протекает в легкой форме, но есть эндокринная болезнь, например диабет, то лучше все-таки госпитализировать человека. То же самое с онкологией, поскольку при наличии рака у пациента априори подавленный иммунитет. Ему нужна госпитализация Геннадий Онищенко, эксперт

Онищенко призвал заболевших COVID-19 не делать КТ без назначения врача.

Фото: Piter.tv