Эксперт объяснил, что прививать следует группы риска.

Геннадий Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от коронавируса. Об этом бывший главный санитарный врач России рассказал в интервью журналистам НСН. По мнению эксперта, прививать от COVID-19 нужно только тех, кто находится в группах риска.

Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать...Этого будет достаточно для остановки эпидемиологического процесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20-30 миллионов человек Геннадий Онищенко, эксперт

По словам медика, в группах риска находятся не только пожилые люди, но и пациенты с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями, а также преподаватели и медицинский персонал. Онищенко уточнил, что результат для всех остальных появится уже через месяц, когда сформируется защитный уровень антител, позволяющий создать коллективный иммунитет более 60 процентов.

Онищенко назвал места "незаметного" инфицирования коронавирусом.

Фото: Piter.tv