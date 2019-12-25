Онищенко назвал места «незаметного» инфицирования коронавирусом

К опасным локациям специалист отнес даже квартиры.

Бывший руководитель Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с "Вечерней Москвой" назвал месте. где можно "незаметно" заразиться коронавирусом.

К опасным локациям специалист отнес лифты, общественный транспорт в час пик, коммунальные квартиры, эскалаторы и вагоны старых поездов, где нет автоматической системы проветривания.

По последним данным в РФ зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, из больниц выписали 1,25 миллиона пациентов, скончалось более 28 тысяч больных.

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