Врач рассказал, что это может грозить медицинским облучением.

Геннадий Онищенко призвал заболевших COVID-19 не делать КТ без назначения врача. Об этом бывший главный санитарный врач России рассказал на пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня". Специалист не советует пациентам с коронавирусом проходить через данную процедуру без обоснования со стороны лечащего врача.

Мы сейчас применительно к COVID все хотим, чтобы нам всем сделали КТ. Не надо. КТ – когда врач скажет, тогда и надо делать….Сегодня 15% медицинского облучения половина уже КТ. Поэтому не надо увлекаться этим Геннадий Онищенко, экс-главный санитарный врач России

Эксперт уточнил, что опытный медик может без КТ-тестирования определить, есть ли у пациента пневмония или нет. На данный момент медицинское облучение является второй по значимости среди радиационных излучений. На него приходится 15% от общего объема излучений.

Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от коронавируса.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"