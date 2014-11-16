Митингующим выдают бесплатный чай и лепешки.

Около десяти тысяч человек участвуют в митинге оппозиции в Ереване. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей". По данным корреспондентов в места событий, в настоящее время обстановка в столице Армении спокойная. Активистам, вышедшим на улицы требовать отставки премьер-министра Никола Пашиняна, организована бесплатная выдача чая и лепешек.

В СМИ уточнили, что демонстранты заняли участок по проспекту Баграмяна вдоль ограды Национальной ассамблеи. В центре зоны расположена сцена, на которой выступают лидеры оппозиционных движений. Они озвучивают требование к президенту Армении не подписывать решение главы правительства об отставке руководства Генерального штаба.

В настоящее время правоохранительные органы не вмешиваются в происходящее. Однако к территории стянуты дополнительные силы полиции. Оперативники перекрыли въезд на проспект. Цепочка силовиков охраняет здание парламента.

Алиев назвал заявление Пашиняна об "Искандерах" анекдотичным.

Фото и видео: Telegram/SputnikArmenia

