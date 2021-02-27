Представители "Движения за спасение Родины" устанавливают около здания парламента сцену.

В Ереване готовится новый митинг оппозиции. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на корреспондента, который находится на месте событий. Напомним, что в ночь на субботу протестующие против Никола Пашиняна установили в центре столицы Армении палаточный лагерь. Ночью происшествий зафиксировано не было.

Пашинян пришел к власти с помощью уличных акций, и уйдет он под давлением уличных демонстраций. Наша Родина находится в опасности, требование армии о его отставке было сделано из-за сложившейся катастрофической ситуации в стране. Ованес Саакян, экс-глава комиссии армянского парламента по государственно-правовым вопросам

В настоящий момент участники "Движения за спасение Родины" устанавливают сцену прямо на проезжей части проспекта Баграмяна. Она будет находится рядом со зданием местного парламента. Движение транспорта по дороге заблокировано. Правоохранительные органы усилили патрули на участке.

Утром на площадь начали прибывать новые сторонники оппозиции.

Алиев назвал заявление Пашиняна об "Искандерах" анекдотичным.

Фото и видео: Telegram/SputnikArmenia