В Екатерингофском парке прошел митинг против переезда СПБГУ в Пушкинский район

Также присутствующие митинговали в поддержку науки, культуры и образования.

На акцию протеста против переезда СПБГУ в Пушкин, состоявшуюся 27 октября, собралось почти 300 человек. Митинг проходил в парке Екатерингоф на специально оборудованной сцене. Главным девизом протестующих против переезда Университета стала фраза "В поля - чиновников, а не университет".

Мероприятие началось в 14:00 и продлилось приблизительно полтора часа. Как сообщило "АБН", за несколько часов до старта мероприятия в парк прибыли сотрудники ОМОНа, а у сцены установили металодетекторы.

Тем не менее, к двум часам дня в парк начали прибывать неравнодушные граждане. Из-за дождя они укрылись под крышей сцены. Преимущественно публика состояла из молодежи и пенсионеров.

Вопрос о переезде старейшего университета города начал активно обсуждаться этой осенью. В конце сентября общественности представили проект единого кампуса. Проект переезда в Пушкин, как и новый единый кампус встретил очень бурную и негативную реакцию у горожан, студентов и преподавателей.

Ранее мы сообщали, что власти Петербурга разрешили митинговать против переезда Университета в Пушкинский район.

Фото: Piter.TV