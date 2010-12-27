Проректор СПбГУ: "Преподаватели знают о строительстве единого кампуса университета с 2013 года"

Первый проректор СПбГУ Елена Чернова отреагировала на информацию о том, что университет не учел мнения преподавателей по поводу единого кампуса. По словам женщины, открытое обсуждение проекта идет с 2013 года, и к нему были привлечены все.
По словам Черновой, все преподаватели могли высказать свое мнение и внести свои предложения.
Также первый проректор СПбГУ опровергла разговоры о массовых увольнениях педагогов. Наоборот, Университет привлекает все новые и новые кадры. Говорить об увольнениях можно только среди административно-управленческого персонала.
"Функции, которые ранее выполнялись сотрудниками университета, отдали на аутсорсинг. Привлекаются клининговые компании для содержания и уборки территории и сокращаются сотрудники, которые обеспечивали охрану за счет передачи этой функции Росгвардии",
- прокомментировала женщина.
Есть вероятность, что преподаватели смогут получить жилье на льготных условиях около кампуса в Пушкине, например, по сниженной процентной ставке. Михаил Кудилинский, проректор СПбГУ по экономическому развитию, сказал, что вуз сотрудничает с некоторыми банками, поэтому есть такая возможность. Также планируется создать служебное жилье на территории кампуса.
Часть факультетов может остаться в центре Петербурга. О том, какие специальности и когда будут перенесены в поселок Шушары Пушкинского района, будет решаться позже.
Фото: Piter.TV
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