Акцию согласовали на 27 октября на углу улиц Кораблестроителей и Мичманской.

Во вторник, 22 октября, стало известно о том, что власти Петербурга разрешили митинговать противникам переезда СПбГУ. Об этом сообщают представители "Яблока".

Известно, что митинг согласован на 27 октября на углу улиц Кораблестроителей и Мичманской. Студенты и преподаватели планируют собраться в 14:00.

Напоним, что Перемещение вуза в пригород официально подтверждено. Дмитрий Медведев уже поручил федеральным органам исполнительной власти выделить средства на строительство, которое начнется в 2022 году.

Ранее СПбГУ направил в Смольный заявку. В записке петербургский государственный университет просит комиссию по землепользованию и застройке изменить правила землепользования.

Ранее мы сообщали о том, что студенты и активисты выступили против переезда СПбГУ в Пушкин.

Фото:Piter.TV