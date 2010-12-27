Власти Петербурга рассмотрят заявку СПбГУ о переезде в Шушары

Учреждение просит изменить правила землепользования.

В четверг, 17 октября, стало известно, что СПбГУ направил в Смольный заявку. В записке идет речь о переезде учреждения в Шушары. Об этом соощил в Facebook глава центра экспертиз "ЭКОМ" Александр Карпов.

В записке петербургский государственный университет просит комиссию по землепользованию и застройке изменить правила землепользования. Образовательное учреждение призывает чиновников отложить на неопределенное время рассмотрение заявки на изменение территориального зонирования.

Напомним, что комиссия намеревалась рассмотреть это дело в пятницу, 18 октября. Как оказалось, в настоящее время стройка нового корпуса невозможна из-за территориального зонирования. Участок носит статус "ТР3". В тоже время СПбГУ требует изменить статус на зону общественно-деловой застройки.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские студенты протестуют против переезда СПбГУ в Шушары.

Фото:Piter.TV