Петербургские студенты протестуют против переезда СПбГУ в Шушары

В среду, 16 октября, петербургские студенты вышли на одиночные пикеты против переезда СПбГУ в Шушары. Корреспондент Piter.TV прислал кадры с места событий.
Переезд СПбГУ - это медленная смерть российской науки
гласит надпись на плакатах демонстрантов
Напоним, что Перемещение вуза в пригород официально подтверждено. Дмитрий Медведев уже поручил федеральным органам исполнительной власти выделить средства на строительство, которое начнется в 2022 году.
Ранее мы сообщали о том, что преподаватели СПбГУ выступили против создания единого кампуса университета.
Видео и фото:Piter.TV
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