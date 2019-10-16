Петербургские студенты протестуют против переезда СПбГУ в Шушары

Студенты уверены, что переезд это смерть учебного заведения.

В среду, 16 октября, петербургские студенты вышли на одиночные пикеты против переезда СПбГУ в Шушары. Корреспондент Piter.TV прислал кадры с места событий.

Переезд СПбГУ - это медленная смерть российской науки гласит надпись на плакатах демонстрантов

Напоним, что Перемещение вуза в пригород официально подтверждено. Дмитрий Медведев уже поручил федеральным органам исполнительной власти выделить средства на строительство, которое начнется в 2022 году.

Ранее мы сообщали о том, что преподаватели СПбГУ выступили против создания единого кампуса университета.

Видео и фото:Piter.TV