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Петербургские студенты протестуют против переезда СПбГУ в Шушары

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Студенты уверены, что переезд это смерть учебного заведения.

В среду, 16 октября, петербургские студенты вышли на одиночные пикеты против переезда СПбГУ в Шушары. Корреспондент Piter.TV прислал кадры с места событий. 

Переезд СПбГУ - это медленная смерть российской науки

гласит надпись на плакатах демонстрантов

Напоним, что Перемещение вуза в пригород официально подтверждено. Дмитрий Медведев уже поручил федеральным органам исполнительной власти выделить средства на строительство, которое начнется в 2022 году.

Ранее мы сообщали о том, что преподаватели СПбГУ выступили против создания единого кампуса университета.

Видео и фото:Piter.TV

 

Теги: митинги спбгу, новости спб, общество, переезд спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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