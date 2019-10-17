Пикет на Васильевском: Студенты и активисты выступили против переезда СПбГУ в Пушкин

На одиночные пикеты против строительства кампуса СПбГУ вышли студенты и активисты студенческих профсоюзов.

В Петербурге прошли пикеты за сохранение СПбГУ в исторических зданиях. Пикетная очередь образовалась у станции метро Василеостровская. Собравшиеся выступают против переноса корпусов университета в Пушкин. На одиночные пикеты вышли студенты и активисты студенческих профсоюзов.

Активисты считают, что переезд СПбГУ не выгоден никому, кроме руководства университета. Студентам будет неудобно добираться до кампуса, они потеряют связь с городом. По их мнению, за желанием развивать университет в Пушкине скрываются более глубокие мотивы.

Преподаватели также выступают против переезда СПбГУ, открытое письмо подписали 1300 человек. Петицию с призывом сохранить факультеты в исторических местах поддержали более 70 тысяч человек. Переезд университета планируют начать в 2022 году, его стоимость – 45 миллиардов рублей.

Фото и видео: Piter.TV