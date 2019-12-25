Очевидцы смогли заснять двухметрового ящера на видео.

Огромный варан распугал посетителей супермаркета в Таиланде. Местные жители заметили в одном из продуктовых магазинов двухметровую рептилию. Им удалось снять на видео животное, которое устроило погром в торговом помещении. Об инциденте рассказали журналисты издания "Профиль".

На кадрах видно, что сначала варан пытается попасть в запертый холодильник. Попытка оказывается неудачной, после чего рептилия карабкается на стеллаж. Они смел на своем пути полки с товарами. Необычный гость залез на самый верх, после чего решил остаться там. Он не обращал никакого внимания на перепуганных покупателей.

Напомним, что варан распространен на территории Африки, Австралии и Азии. Эта ящерица способна жить во влажных тропических лесах, на морских побережьях и в пустынях. Для Таиланда проникновение подобных гостей к людям не является редкостью, однако очевидцев впечатлили размеры увиденного варана.

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Фото: Первый канал