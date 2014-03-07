Полиция продолжает расследование дела о нарушении туристами ковид-безопасности.

На Бали арестовали россиянина и украинку за поддельные ПЦР-тесты. По данным местных журналистов, в заключении оказался бывший супруг российской певицы Айзы 46-летний Дмитрий Анохин вместе с его 26-летней знакомой Оксаной Мухиной. В прессе отмечается, что правоохранительные органы заинтересовались внешним видом тестов, которые презентовали туристы на въезде в страну.

Полиция установила контакт с больницей, которая была указана в справках. В медицинском учреждении ответили, что клиенты с указанными данными у них не проходили. Сотрудники предположили, что вероятнее всего документы были подделаны через фотошоп. После этого двух нарушителей задержали.

Подозреваемые рассказали, что получили фальшивки у человека по имени Сергей на острове Ломбок. В настоящее время расследование продолжается.

В Таиланде при стрельбе на похоронах погибла кандидат в мэры.

Фото: Telegram/BAZA