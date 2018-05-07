Оформление финской визы в Петербурге снова займет две недели

Ранее ее изготовление укладывалось в 19 дней.

Оформление финской визы в Петербурге вернулось к двухнедельному сроку, пишет "Фонтанка" со ссылкой на Генкольсульство Финляндии.

По информации визового отдела финского генконсульства, привычные две недели вернулись после обработки сотрудниками отдела огромного количества августовских заявлений. Напомним, что очереди за шенгеном выросли из-за готовящихся изменений в правилах получения визы. Петербуржцы стремились получить шенген до вступления в силу новых усложнений. В генконсульстве даже появилось шуточное граффити с изображенеим очереди жаждущих европейского паспорта, однако недавно его решили удалить.

Так, если обратиться за визой 7 октября, то готовый паспорт с пропуском в Европу заказчик получит на руки 23 числа.

Ранее Piter.tv делал инструкцию, как правильно оформить финскую визу.

Фото: Piter.TV