Консульство Финляндии в Петербурге решило удалить граффити с изображением очереди

Художник с решением консульства согласился.

Во вторник, 1 октября, стало известно, что генеральное консульство Финляндии в Петербурге приняло решение "стереть" граффити с изображением очереди. Сообщает ТАСС со ссылкой на координатора консульского учреждения по работе СМИ Элину Саарилахти.

Саарилахти заявила, что рисунок решили удалить по обоюдному решению. Художник с решением консульства согласился.

Напомним, что в августе, на заборе около Генерального консульства Финляндии появилась постоянная очередь из людей. Петербуржцы выстроились друг за другом, чтобы успеть получить финскую визу по старым правилам. Актуальный для сложившейся ситуации стрит-арт создал петербургский художник Олег Лукьянов. Ажиотаж случился после того, как Генконсульство Финляндии изменило правила получения шенгена. По сообщениям в социальных сетях, очередь в визовый центр растянулась на несколько сотен человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге и Ленобласти заработали электронные визы для 53 стран.

Фото:"Районы Петербурга | СПб | Санкт-Петербург"