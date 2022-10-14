Недоступная виза: петербуржцы о закрытии финского генконсульства

Петербуржцы, жизнь которых тесно связана с Финляндией, поделились отношением к решению МИД РФ о закрытии генерального консульства этой страны в Петербурге, а также о новых ограничениях со стороны Суоми.

Финляндия всегда привлекала петербуржцев. Одни приезжали туда с целью туризма, другие мечтали поступить в заграничный вуз, третьи же ездили за границу, чтобы закупиться продуктами и одеждой. Сейчас посетить соседнюю страну сложно: для получения визы нужны ущественные причины (визит к членам семьи, учеба, лечение). Усугубила ситуацию и мера МИД РФ по закрытию генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Ульяна два года назад исполнила свою мечту — переехала в Финляндию и поступила в желаемый вуз. Но сейчас она очень переживает, так как редко видится с родителями, которые живут в России, а также размышляет, где будет продлевать студенческую визу:

"Мне нужно продлить студенческую визу в конце этого года. Я хотела уехать в Россию и сделать это там. Новость о закрытии Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге совсем не обрадовала, изменила и усложнила планы. Я нашла выход из ситуации — буду продлевать визу в Финляндии (подаваться в консульство, расположенное в Москве, не совсем удобно, так как на это уйдет больше времени и средств). Также хочется, чтобы родители чаще приезжали из России, чтобы навестить меня. Нужно думать, как маме с папой проще всего получить новую визу. Радует только то, что сейчас у них действует старая. Ульяна Неустроева, студентка LAB University of Applied Sciences

Что касается дополнительных ограничений для студентов на въезд в Финляндию, то они работают так: если, например, человек учится в языковой школе, то новые правила на него распространяются, а если получает высшее образование, то нет.

Студенты вузов могут въезжать в страну без ограничений. Я обучаюсь в университете, поэтому пока что спокойна". Ульяна Неустроева, студентка LAB University of Applied Sciences

Программист Илья, наоборот, говорит о том, что новые ограничения никак не повлияли на его жизнь и работу. Он переехал в Финляндию восемь лет назад и хочет получить гражданство.

С одной стороны, чувствую некоторое разочарование относительно закрытия Генерального консульства Финляндии в Петербурге. Людям придется обращаться в другие консульства или искать альтернативные пути получения визы. Это также принесет некоторые неудобства тем, кто часто путешествует между двумя странами, а также приезжает в Петербург по причине деловых интересов. Но я понимаю, что закрытие консульства может быть результатом изменений в политическом и геополитическом контексте. Возможно, есть объективные причины, которые привели к такому решению. На мою же жизнь это никак не повлияло. Я продлеваю рабочую визу на территории Финляндии и уже подал документы на получение гражданства. Илья Решетов, программист

Ещё одна наша читательница из Санкт-Петербурга уже давно нашла альтернативу финской визе и продолжает путешествовать.

Раньше, до начала ковида, мы с семьей ездили в Финляндию раз в месяц за продуктами. Покупали чаще всего какао, кофе, соусы и так далее. Выбор там был большой. Также запасались бытовой химией. Потом возникли сложности с получением визы и перемещением (у всей семьи всегда были только финские шенгены). Мысль о возможности покупки дешевых билетов в Европу через Хельсинки всегда грела душу. Жаль, что сейчас это очень сложно сделать. Но мы нашли альтернативу — получили французский шенген и продолжили путешествовать Кристина Карелина, путешественница

Ранее мы рассказали о режиме работы генконсульства Финляндии в Петербурге.

Анна Гибова для Piter.tv.

Фото обложки: Pxhere