Генконсул Финляндии в Петербурге рассказала о новых правилах въезда для россиян

За последнее время отношения между соседними государствами заметно ухудшились. В связи с политической обстановкой большинству россиян запрещено посещение Суоми.

Российско-финские отношения осенью 2022 года переживают серьёзный кризис. На фоне политической ситуации власти Суоми приняли ряд ограничений на въезд граждан страны-соседа. Они вступили в силу с 30 сентября. Корреспондент Spb.aif.ru поговорил с генеральным консулом Финляндии в Петербурге Саннамаариа Ванамо о том, кто из россиян имеет право посетить скандинавское государство и как это повлияет на дальнейшие дипломатические отношения.

Ванамо отметила, что приостановление Соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и РФ влечёт за собой изменение статуса российских заявителей при подаче визового заявления изменился. Так, сбор за рассмотрение документов увеличат до 80 евро, также увеличатся сроки рассмотрения заявок, многие бесплатные ранее услуги станут платными. Инструкции для тех, кто хочет подать заявление, можно найти на сайте Визового центра и МИД Финляндии. Также можно ознакомиться с переченем необходимых для этого документов.

Генконсул напомнила, что после принятия принципиального решения Правительства Финляндии о введении ограничений на въезд для россиян, визовые заявления на основании туризма больше не принимаются. Тем, кому отказали в получении шенгена, оставили возможность составить требование о пересмотре решения.

Кроме того, Ванамо перечислила те категории граждан РФ, которые на данный момент имеют право въезжать в Финляндию:

Как я ранее отметила, в конце сентября вступило в силу принципиальное решение Правительства Финляндии, которое ограничивает въезд российских граждан с туристической целью в страну. В связи с этим, прием заявлений на туристическую визу прекращен. Ограничение на въезд в страну не касается групп особых категорий, таких как членов семей граждан Финляндии и постоянно проживающих в Финляндии иностранных граждан, лиц, путешествующих на основании трудовой деятельности и деловых поездок, и учащихся. Въезд владельцам недвижимости также разрешен с некоторыми ограничениями. Саннамаариа Ванамо, генеральный консул Финляндии в Петербурге

Перечень особых категорий доступен на сайте Пограничной охраны Финляндии.

Ранее мы сообщили о том, что закрывать финские консульства в Петербурге не планируют.

Фото: Pxhere