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Глава МИД Финляндии: закрывать консульства в Петербурге не планируют
Сегодня, 20:36
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Глава МИД Финляндии: закрывать консульства в Петербурге не планируют

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Их закрытие приведёт к ответным мерам со стороны России. Она может принять решение о закрытии посольств Финляндии на территории государства.

Стало известно, что власти Финляндии не планируют закрывать финское консульство в Петербурге. Об этом рассказал глава финского внешнеполитического ведомства Пекку Хаависто в Брюсселе.

Хаависто отметил, что в России есть несколько консульств, в том числе в Петербурге, Мурманске и Петрозаводске. Их закрытие приведёт к ответным мерам со стороны России. Она может принять решение о закрытии посольств Финляндии на территории государства.

Пока Финляндия считает, что ей нужны консульства в России. При этом вопрос постоянно находится на контроле финских властей.

Фото: phxere
 

Теги: глава мид, консульства, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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