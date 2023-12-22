Офис Байдена раскритиковал действия губернатора Техаса по защите границы

Карин Жан-Пьер оценила действия губернатора Грега Эббота.

Американская администрация при президенте Джо Байдена считает "небезопасными" действия, проводимые губернатором штата Техас Грега Эббота по защите государственной границы от мигрантов. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Белом доме сделала официальный представитель Карин Жан-Пьер.

Позорно, что мы продолжаем видеть эти политические выходки, продолжаем наблюдать эти политические игры. Это небезопасно, это не помогает решению проблемы. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что в пятницу, 26 января, Грег Эбботт заявил общественности о том, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями страны по ситуации вокруг демонтажа заграждений, которые располагаются вдоль американской границы с Мексикой. Эта конструкция существует для предотвращения наплыва нелегальных мигрантов из-за рубежа. В интервью местному журналисту Такеру Карлсону политик добавил, что в его штате намерены "продолжать расширять масштабы возводимых заграждений".

Белый дом отказался комментировать сведения о деловых встречах Байдена и Кличко.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television