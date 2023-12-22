Карин Жан-Пьер отправила журналистов в аппарат советника администрации Вашингтона.

Карин Жан-Пьер отказалась комментировать прессе сведения о том, что мэр украинской столицы Виталий Кличко в 2015 году проводил деловые встречи с американским политиком Джо Байденом, который в то время занимал пост вице-президента США. В рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Белом доме официальный представитель Карин Жан-Пьер не стала реагировать на статью, опубликованную в местном издании New York Post. В материале авторы со ссылкой на собственные источники сообщили о том, что глава Киева являлся "основным акционером" дочерней фирмы украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой входил сын Байдена Хантер. В СМИ узнали о том, что вице-президент США в 2015 году встречался с Кличко.

Я бы направила вас в аппарат советника Белого дома. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Ранее контролирующие Палату представителей Конгресса США члены Республиканской партии решили провести в отношении президента-демократа Джо Байдена расследование. В этом контексте законодатели изучают финансовые дела брата и сына президента страны Джеймса и Хантера Байденов.

Белый дом: связанные с Украиной переговоры по южной границе США идут в верном направлении.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television