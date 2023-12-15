Белый дом: связанные с Украиной переговоры по южной границе США идут в верном направлении

Карин Жан-Пьер рассказала о переговорах по границе с Мексикой.

Связанные с вопросом оказания военной помощи Украине переговоры об ужесточении контроля над южной государственной границей США между Конгрессом США и американской администрацией в Вашингтоне идут в правильном направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Белом доме сделала официальный представитель Карин Жан-Пьер. Таким образом чиновница прокомментировала прессе дебаты между политиками об усилении контроля над границей с Мексикой.

Сроков относительно сделки у меня нет. Безусловно, нам надо добиться этого до конца года. Таков график. Я не располагаю конкретной информацией о том, произойдет ли это завтра, послезавтра. Мы просто знаем, что это движется в верном направлении. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television