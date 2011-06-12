Белый дом: Байден не помилует сына, если его признают виновным

Карин Жан-Пьер рассказала о решении главы США по делу Хантера Байдена.

Американский президент Джо Байден не намерен помиловать своего сына Хантера Байдена в том случае, если его признают виновным по вменяемым налоговым преступлениям. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер.

Я предельно ясно дала понять: президент не собирается помиловать своего сына. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что Хантеру Байдену предъявили обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на общую сумму в 1,4 миллиона долларов. Преступления происходили в период с 2016 по 2020 год. В СМИ написали о том, что вместо уплаты налогов бизнесмен тратил миллионы долларов на "экстравагантный образ жизни", принимал наркотические вещества и эскорт. В прессе дополнительно писали о том, что по новым обвинениям Хантеру Байдену грозит до 17 лет заключения. Защита предпринимателя назвала уголовное дело против него о неуплате налогов политически мотивированным.

Байден опозорился на пресс-конференции с Зеленским.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance