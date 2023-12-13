Глава США запутался в своей роли на мероприятии.

Американский президент Джо Байден оговорился на совместной пресс-конференции с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Политик заметил, что собрался "задавать вопросы" присутствовавшим на мероприятии журналистам. Практически сразу глава Белого дома исправился, сказав со смехом, что "узнает" корреспондента, который должен был задать первый вопрос. Далее политик обратился по имени к одному из местных репортеров.

Смотрите, сейчас мы будем по очереди задавать вопросы. В общей сложности каждый из нас задаст по два вопроса. Я задам первый вопрос. Джо Байден, президент США

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла общественности, что подготовка вопросов, которые могут прозвучать на пресс-конференциях президента США, является совершенно нормальным процессом. Она добавила, что адресующих их журналистов власти США также выбирают заранее.

Байден рассмеялся в ответ на вопрос, хочет ли он победы Украины над Россией.

Фото и видео: Белый дом