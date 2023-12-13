Байден рассмеялся в ответ на вопрос, хочет ли он победы Украины над Россией

Глава США дважды не ответил на вопрос в Белом доме.

Американский президент Джо Байден искренне рассмеялся, когда журналисты спросили у политика о том, хочет ли он, чтобы Украина победила в противостоянии с Россией. Инцидент произошел во время общения лидера Белого дома с украинским президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в Вашингтоне. Один из корреспондентов задал вопрос о том, надеется ли Байден, что ВСУ смогут выигратьв региональном кризисе. На этот вопрос Джо Байден сначала иронично улыбнулся, но затем не смог сдержать смех. Он даже закрыл глаза и иронично качнул головой. Затем журналист спросил снова: "Да или нет"? При этом Байден ничего не ответил, продолжив смеяться.

Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $200 млн.

Фото и видео: Белый дом