Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $200 млн

Глава США встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Американский лидер Джо Байден заявил публично о том, что политик лично одобрил выделение для Вооруженных сил Украины нового пакета военной помощи на сумму в 200 миллионов долларов. Соответствующее заявление глава государства сделал ходе рабочей встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме. Глава администрации США пояснил иностранному коллеге, что местному Конгрессу требуется согласовать выделение для киевского режима дополнительного финансирования.

Только что я одобрил выделение Украине еще $200 млн по линии министерства обороны, скоро они поступят. Джо Байден, президент США

Напомним, что администрация в Вашингтоне направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся на территории США 1 октября. В первую очередь в проекте говорится об оказании поддержки Израилю и Украине, а также противодействию Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Байден заявил, что США будут поставлять вооружения Израилю до полного уничтожения ХАМАС.

Фото и видео: Белый дом