Байден заявил, что США будут поставлять вооружения Израилю до полного уничтожения ХАМАС

Глава США оценил уровень антисемитизма в мире.

Американские власти продолжат поставлять вооружения Израилю до того момента, пока еврейское государство полностью не избавится от палестинского радикального движения ХАМАС. Такое обещание дал лидер Белого дома Джо Байден на торжественном приеме в администрации по случаю празднования еврейского праздника Хануки. Политик заметил, что отношение мирового сообщества к ситуации может измениться в связи с характером военных операций, организованных Израилем.

Мы продолжим оказывать военную поддержку, пока они не избавятся от ХАМАС, но нам следует быть осторожными, очень осторожными. Мнение всего мира может измениться всего за ночь. Мы не можем этого допустить. Джо Байден, президент США

Джо Байден подчеркнул, что в Вашингтоне продолжат поставлять гуманитарную помощь в сектор Газа. Он призвал защитить гражданское население в палестинском анклаве. Дополнительно президент США обеспокоен растущим уровнем антисемитизма в США и на планете из-за кризиса на Ближнем Востоке.

Байден заявил, что его отец пережил недавнюю атаку ХАМАС.

Фото и видео: Белый дом