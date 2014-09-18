Байден заявил, что его отец пережил недавнюю атаку ХАМАС

Американский президент Джо Байден заявил, что его отец пережил атаку радикального палестинского движения ХАМАС в Израиле 7 октября. Такое высказывание иностранный политик допустил во время торжественного поздравления евреев с праздником Ханукой.
После 7 октября мой отец… Отец вернулся в свой кибуц спасать оставшееся от его дома.
Джо Байден, президент США
Известно, что 81-летний глава государства рассказал историю о человеке, который потерял сына в ходе атаки, по ошибке назвав его "мой отец". В процесс истории лидер Белого дома все-таки смог отказаться от ошибочного местоимения. Ранее Джо Байден многократно допускал оговорки в своей речи. Зачастую их причиной становилось неверное чтение с телесуфлера. На самом деле отец президента США умер в 2002 году.
Политолог объяснил, почему Байден пойдет на уступки республиканцам.
Фото и видео: Белый дом
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