Байден заявил, что его отец пережил недавнюю атаку ХАМАС

Глава США по ошибке назвал человека "своим отцом".

Американский президент Джо Байден заявил, что его отец пережил атаку радикального палестинского движения ХАМАС в Израиле 7 октября. Такое высказывание иностранный политик допустил во время торжественного поздравления евреев с праздником Ханукой.

После 7 октября мой отец… Отец вернулся в свой кибуц спасать оставшееся от его дома. Джо Байден, президент США

Известно, что 81-летний глава государства рассказал историю о человеке, который потерял сына в ходе атаки, по ошибке назвав его "мой отец". В процесс истории лидер Белого дома все-таки смог отказаться от ошибочного местоимения. Ранее Джо Байден многократно допускал оговорки в своей речи. Зачастую их причиной становилось неверное чтение с телесуфлера. На самом деле отец президента США умер в 2002 году.

Политолог объяснил, почему Байден пойдет на уступки республиканцам.

Фото и видео: Белый дом