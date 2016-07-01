Политолог объяснил, почему Байден пойдет на уступки республиканцам

По словам эксперта, перед всеми выборами в США нарастают политическая активность и попытки завоевать электорат.

Политолог Данила Гуреев объяснил, почему президент США Джо Байден пойдет на уступки республиканцам. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, Белый дом готов разрешить выдворить из США беженцев в угоду республиканцам. Он подчеркнул, что перед всеми выборами в США нарастают политическая активность и попытки завоевать электорат. Гуреев считает, что нынешняя администрация США хочет таким образом сохранить лояльность граждан к Демократической партии.

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