Госдепартамент помогает гражданину США, арестованному в Петербурге

По данным объединенной пресс-службы судов, Малев задержан по делу о реабилитации нацизма.

Госдепартамент США осведомлен об аресте в Петербурге Юрия Малева, имеющего гражданства РФ и США. В настоящий момент идет работа над оказанием ему помощи, передает ТАСС, ссылаясь на представителя внешнеполитического ведомства.

Мы в курсе сообщений о задержании гражданина США в России. Когда гражданина США задерживают за границей, Госдепартамент старается оказать всю необходимую помощь. У нас нет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом. Госдепартамент США

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, Малев задержан по делу о реабилитации нацизма. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ. Гражданин РФ и США на своей странице в "Одноклассниках" 8 июня 2022 года разместил фото с георгиевской лентой и оставил подпись, используя нецензурную брань. Перед Днем Победы, 8 мая 2023 года, в той же социальной сети он выложил еще один кадр, который, согласно версии следствия, демонстрирует неуважение к обществу, дням воинской славы и памятным датам России, оскорбляет память о ВОВ.

Малева задержали 8 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу.

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Фото: Piter.TV