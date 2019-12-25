В Петербурге суд разрешил гражданину США остаться в России

Ранее ему запретили въезд в страну из-за нарушений ПДД.

Выборгский районный суд Петербурга рассмотрел иск о законности вынесенного в отношении гражданина США запрета на въезд в Россию из-за нарушений ПДД. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Гражданин США Кент Кинни просил суд отменить решение УМВД о неразрешении ему въезда в РФ до 2 сентября 2023 года. Такое решение ранее было вынесено из-за 11 административных штрафов за нарушение ПДД в течение трех лет.

При этом иностранец отметил, что в России он живёт уже более 10 лет, работает в Северной столице преподавателем английского языка, занимается благотворительностью и имеет несовершеннолетнюю дочь (гражданка РФ). Также мужчина предоставил документы об обучении вождению транспортных средств категории "В" с механической трансмиссией.

Суд встал на сторону американца и признал незаконным решение о неразрешении въезда в РФ до 2 сентября 2023 года.

Фото: Piter.tv