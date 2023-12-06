МЧС России доставит еще 27,5 тонны гумпомощи для Газы

В состав груза вошли матрасы, одеяла, средства личной гигиены, продукты и детское питание.

МЧС России доставит еще 27,5 тонны гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В опубликованном сообщении отмечается, что самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел в аэропорт города Эль-Ашир. В состав груза вошли матрасы, одеяла, средства личной гигиены, продукты и детское питание. Также сообщается, что сбор был инициирован правительством Ингушетии. Гумпомощь передадут представителям египетского общества Красного Полумесяца, которые направят ее в сектор Газа.

Ранее Госдеп назвал недостаточными шаги Израиля по пресечению насилия на Западном берегу.

Видео: МЧС России