Госдеп назвал недостаточными шаги Израиля по пресечению насилия на Западном берегу

Мэттью Миллер не исключил вмешательство Вашингтона в процесс.

Американская администрация считает, что шагов руководства Израиля по пресечению насилия в отношении палестинцев, проживающих на Западном берегу реки Иордан, недостаточно. В связи с этой ситуацией власти США могут принять самостоятельные меры. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. СМИ хотели узнать у чиновника, предпринимают ли в еврейском государстве конкретные шаги по пресечению насилия в отношении жителей Западного берега Иордана.

Мы не считаем эти шаги достаточными. Мы считаем, что им необходимо преследовать в судебном порядке людей, занимающихся насильственными действиями против палестинцев. Мы готовы предпринять собственные действия от имени правительства США. Меээтью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Эксперт пояснил, что Вашингтон намерен вводить визовые ограничения в отношении тех граждан, которые совершают акты насилия против палестинского населения на Западном берегу Иордана.

США обсуждают с партнерами, как дальше может выглядеть управление сектором Газа.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State