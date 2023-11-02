США обсуждают с партнерами, как дальше может выглядеть управление сектором Газа

Мэттью Миллер оценил перспективы, которые могут быть у палестинского анклава.

Американские власти ведут с международными партнерами "первоначальные обсуждения" того, как в перспективе может выглядеть дальнейшее управление сектором Газа. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник заметил, что сценарии развития и завершения конфликта Энтони Блинкен обсудит в Иордании, которую госсекретарь посетит с рабочим визитом.

Я не хочу вдаваться в подробности. Как заявлял госсекретарь, мы начали предварительные обсуждения по этому поводу. Я хочу прояснить одну вещь: будущее управления Палестиной в конечном итоге будет решать палестинский народ. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа

В Госдепе США добавили, что ни палестинское радикальное движение ХАМАС, ни Израиль, с точки зрения Вашингтона, не могут управлять этим анклавом. Мэттью Миллер заметил, что боевики не должны использовать территорию в качестве площадки для осуществления террористических атак против еврейского государства. Кроме этого, Газа не будет оккупирована Израилем.

Госдеп отверг идею, что двухгосударственное решение на Ближнем Востоке уже не сработает.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State