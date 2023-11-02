Госдеп отверг идею, что двухгосударственное решение на Ближнем Востоке уже не сработает

Мэттью Миллер прокомментировал слова Байдена и Блинкена о Ближнем Востоке.

Американская администрация категорически не согласна с предположениями о том, что двухгосударственное решение конфликта на Ближнем Востоке более не является жизнеспособным вариантом действий из-за политики Израиля и строительства им поселений на оккупированных территориях Палестины. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. СМИ попросили чиновника пояснить, с какой целью президент Джо Байден и государственный секретарь Энтони Блинкен неоднократно упоминали в речах в последние дни двухгосударственное решение.

Цель заключается в том, что, по нашему мнению, это в конечном счете единственное решение, позволяющее обеспечить прочный и непреходящий мир. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Такую позицию власти Сша подтвердят в ходе рабочей поездки руководителя Госдепа в Иорданию. Там стороны обсудят вопрос завершения регионального конфликта, а также различные постконфликтные варианты и сценарии.

США не готовят оценки того, совершает ли Израиль военные преступления.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State