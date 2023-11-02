США не готовят оценки того, совершает ли Израиль военные преступления

Мэттью Миллер рассказал о ситуации на Ближнем Востоке.

Американская администрация не занимается в настоящее время подготовкой оценок того, совершает ли Израиль в ходе своих вооруженных операций на палестинских территориях военные преступления. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

Это не та оценка, которую мы сейчас готовим. Вдаваться в подробности внутриведомственных обсуждений я не стану. Скажу про уже сделанные оценки. Мы не приходили к выводу о том, что в нынешней ситуации имели место военные преступления. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

"Мэттью Миллер процитировал высказывания американского государственного Энтони Блинкена о том, что позже для Вашингтона будет время для подготовки подобных суждений. Однако пока что власти не готовят никаких оценок. В Госдепе США добавили, что не в состоянии судить об ударах со стороны еврейского государства. Однако чиновники доводят до сведения правительства Израиля важность минимизации жертв среди мирных граждан палестинского анклава.

Блинкен провел первую встречу с новым спикером Палаты представителей.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State