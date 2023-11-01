Блинкен провел первую встречу с новым спикером Палаты представителей

Мэттью Миллер оценил контакты между Госдепом и Конгрессом США.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен обсудил на встрече с новым спикером Палаты представителей Конгресса США, членов Республиканской партии от штата Лиузиана Майком Джонсоном правительственный запрос на дополнительные денежные средства для Украины и Израиля. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

Это была ознакомительная встреча. Это была первая встреча госсекретаря со спикером. Они говорили о ряде вопросов, что важнее всего - о запросе президента на дополнительную помощь с целью поддержки Украины и Израиля и доставки гуманитарной помощи в Газу и в другие места. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Говоря о руководителе Энтони Блинкене, Мэттью Миллер заметил, что у дипломата была возможность обсудить его недавние дипломатические контакты в регионе Ближнего Востока и на Украине. Также поднимались ваопросы приоритетов Госдепа в сфере освобождения заложников, которые ХАМАС удерживает в секторе Газа, вывозу американцев из палестинского анклава и предотвращение разрастания конфликта.

В Ленобласти разыскивают мужчину, ограбившего пункт выдачи заказов в деревне Лупполово.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State