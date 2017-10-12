Один из экипажей компании S7 отстранили от работы после обледенения самолета

Перевозчик заявил, что проследит за усилением контроля наземного обслуживания самолетов.

Российская компания S7 отстранила от работы экипаж после аварийной посадки в Иркутске по причине обледенения двигателя. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Экипаж не сможет приступить к служебным обязанностям до окончания расследования, которое уже началось. Кроме того, перевозчик заверил, что проследит за усилением контроля наземного обслуживания авиатранспорта в Магадане.

Напомним, что 3 декабря после взлета самолета произошли неполадки в технической части. Автопилот выключился сразу после отправления, а затем резко выключился. Пилоты увидели сигнал об обледенении двигателей. Самолет пришлось посадить в Иркутске. На борту находились 202 пассажира и семь членов экипажа.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пассажирка устроила дебош на борту самолета в аэропорту Внуково.

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