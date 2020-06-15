Юрист рассказала, что означает отстранение от работы за отказ от вакцинации

В случае отстранения заработная плата не начисляется.

Юрист Анна Папроцкая рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург", могут ли работодатели отстранять сотрудников от работы за отказ пройти вакцинацию против коронавируса.

Работодатели получили такое право с 15 ноября. Основанием может стать постановление главного санитарного врача Петербурга. Однако встает вопрос о том, насколько это правомерно.

Эксперт пояснила, что отстранение не означает увольнение. Однако работник не будет получать зарплату и физически присутствовать на работе, а трудовой стаж не будет накапливаться.

Для того, чтобы работодатель отстранил сотрудника, ему нужно выпустить внутренний приказ. Если по каким-то причинам вы не можете вакцинироваться, Папроцкая посоветовала попросить работодателя перевести вас на удаленную работу.

Фото: Pexels