Юрист рассказала, что означает отстранение от работы за отказ от вакцинации

Юрист Анна Папроцкая рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург", могут ли работодатели отстранять сотрудников от работы за отказ пройти вакцинацию против коронавируса.
Работодатели получили такое право с 15 ноября. Основанием может стать постановление главного санитарного врача Петербурга. Однако встает вопрос о том, насколько это правомерно.
Эксперт пояснила, что отстранение не означает увольнение. Однако работник не будет получать зарплату и физически присутствовать на работе, а трудовой стаж не будет накапливаться.
Для того, чтобы работодатель отстранил сотрудника, ему нужно выпустить внутренний приказ. Если по каким-то причинам вы не можете вакцинироваться, Папроцкая посоветовала попросить работодателя перевести вас на удаленную работу.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все