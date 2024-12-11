КС признал законным отстранение от работы за отказ прививаться от ковида

Специалисты объяснили истцам решение, которое приняли.

Конституционный суд России признал законными решения, предполагающие отстранение сотрудников от работы из-за отказа делать прививку от коронавирусной инфекции. Соответствующая информация разглашена на базе отказного определения, которое УС сделал по жалобам Наталии Орловой из Петербурга, а также Евгения Моканца из Приморского края. Оба истца впервые обратились в судебные инстанции в 2021 году. Известно, что Наталья Орлова работала в сфере социального обслуживания. Однако женщину отстранили от работы без сохранения заработной платы в декабре 2021 года. Причиной такого решения стал отказ сделать прививку от COVID-19 либо предоставить работодателю справку об имеющихся противопоказаниях. С Евгением Моканцом, являвшемся на тот момент сотрудником транспортной компании, произошла аналогичная ситуация. Мужчина был отстранен работы без сохранения оплаты труда в октябре 2021 года.

Напомним, что россияне оспаривали положения Трудового кодекса, а также законы "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" и "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Они в совокупности позволяют отстранить человека от работы за отказ от прививки. КС указал истцам на действие нормативных правовых актов субъектов, которые обязывали сотрудников сделать прививку определенные категории работников из-за существовавшей в то время угрозы возникновения и распространения коронавируса. В списке были представители социальной и транспортной сферы.

В отказном определении Конституционного суда говорится, что для принятия соответствующих решений работодателем (и подтверждения их в дальнейшем судебными инстанциями) были основания. В частности, для сотрудников сферы социального обслуживания на момент начала спора предусматривалась обязательная вакцинация по эпидемическим показаниям. Этот момент был прописан в постановлении главного государственного санитарного врача.

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Фото: Piter.tv