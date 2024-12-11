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Суд ЕС обязал Польшу выплатить штраф в 320 млн евро
Сегодня, 14:36
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Суд ЕС обязал Польшу выплатить штраф в 320 млн евро

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Польские власти пытались оспорить или добиться снижения суммы штрафа в 2022-23 годах.

Суд Евросоюза обязал Польшу выплатить штраф в 320 млн евро из-за отказа своевременно привести свое законодательство в соответствие с правилами ЕС. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

Польские власти пытались оспорить или добиться снижения суммы штрафа в 2022-23 годах. Однако иск Варшавы был отклонен решением суда ЕС. С иском против Польши обратилась Европейская комиссия в связи с тем, что в 2021 году в стране не свернули работу дисциплинарной палаты Верховного суда. Отмечается, что работа этой палаты, по версии комиссии, подрывала принципы независимости и беспристрастности судебной системы. Но Конституционный суд Польши отказался признавать обязательность решения Суда ЕС.

Ранее глава МИД Армении рассказал об инициативе вступить в ЕС.

Фото: pxhere.com

Теги: евросоюз, польша, суд, штраф
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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