Суд ЕС обязал Польшу выплатить штраф в 320 млн евро

Польские власти пытались оспорить или добиться снижения суммы штрафа в 2022-23 годах.

Суд Евросоюза обязал Польшу выплатить штраф в 320 млн евро из-за отказа своевременно привести свое законодательство в соответствие с правилами ЕС. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

Польские власти пытались оспорить или добиться снижения суммы штрафа в 2022-23 годах. Однако иск Варшавы был отклонен решением суда ЕС. С иском против Польши обратилась Европейская комиссия в связи с тем, что в 2021 году в стране не свернули работу дисциплинарной палаты Верховного суда. Отмечается, что работа этой палаты, по версии комиссии, подрывала принципы независимости и беспристрастности судебной системы. Но Конституционный суд Польши отказался признавать обязательность решения Суда ЕС.

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