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Пассажирка устроила дебош на борту самолета в аэропорту Внуково

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Женщина напилась и устроила скандал.

На борту самолета в аэропорту Внуково задержали пассажирку, которая устроила скандал. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на борту самолета Москва – Стамбул. По предварительным данным, женщина перебрала с алкоголем, что не понравилось обслуживающему персоналу воздушного судна. Экипаж  вызвал правоохранителей. 

Пассажирка закатила истерику и начала оказывать сопротивление при попытках утихомирить ее. Полицейский предупредил дебоширку, если она не успокоится, то ему придется применить наручники.

После долгих уговоров женщина проследовала со стражами порядка в отдел. В результате произошедшего самолет вылетел в Стамбул с опозданием.

Ранее вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Тюменской области.

Видео: Telegram/112

Теги: внуково, дебош в самолете
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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