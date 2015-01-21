Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Тюменской области

Датчик показал, что в левом двигателе воздушного судна находится стружка.

В Тюменской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-8. Об этом в беседе с ТАСС сообщили в Центральном межрегиональном СУ на транспорте Следственного комитета России.

Инцидент произошел утром 4 декабря. Воздушное судно следовало рейсом Тюмень – Омск, однако по время полета сработал датчик-стружка левого двигателя. Вертолет совершил экстренную посадку в Тюменской области, в районе поселка Голышманово – примерно в 200 километрах от пункта вылета.

На борту находились трое человек. В результате произошедшего никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются следователями.

Ранее пассажирский самолет едва не разбился сразу после взлета в Магадане.

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