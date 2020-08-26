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Один человек погиб при стрельбе во время протестов в Висконсине

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Протестующие вступили в конфликт с владельцами пострадавших машин.

Один человек погиб при стрельбе во время протестов в американском штате Висконсин. В ночь на 26 августа в административном центре Кеноша началась акция протеста после введения комендантского часа. В результате стрельбы несколько человек получили ранения. Об этом рассказали местные журналисты из газеты  Kenosha News.

Много людей ранены в результате стрельбы

сообщение полиции Кеноша

В The New York Times рассказали, что погибшим в результате беспорядков считается один активист. Очевидец события рассказал, что часть протестующих во время беспорядков начала бить стекла в автомобилях. Некоторые принесли с собой огнестрельное оружие. Они вступили в перепалку с владельцами машин, которые потребовали прекратить нападения.

В США продолжаются протесты в Висконсине, где был ранен афроамериканец.

Видео: Twitter / Manipulated Media

Теги: беспорядки, висконсин, стрельба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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