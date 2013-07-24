В США продолжаются протесты в Висконсине, где был ранен афроамериканец

Американцы протестуют против действий местных полицейских.

В США продолжаются протесты в штате Висконсин, где был ранен афроамериканец. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала CNN. Ранее властям пришлось вводить комендантский час на территории округа Кенош в одноименном городе. Однако это не помешало протестным настроениям после того, как полицейские открыли огонь по 29-летнему Джейкобу Блейку.

Очевидцы рассказали, что около 150 человек вышли на митинг после вступления комендантского часа в силу (около 20 часов вечера по местному времени). Акция началась в парке около здания местного суда. Американцы забросали офицеров бутылками. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Частично протестующие разбежались. После инцидента многие вернулись на место сбора и продолжили акцию.

Напомним, что в Кеноше 23 августа 29-летний Блейк получил пулю в спину, когда попытался разнять двух поссорившихся женщин. Причины стрельбы по нему полицейскими на данный момент неизвестны. Офицеры не имели на себе нательных камер. По данному инциденту ведется расследование. Сейчас пострадавший госпитализирован в больницу города Милуоки. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Участвовавшие в стрельбе офицеры отправлены в административный отпуск с сохранением содержания.

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