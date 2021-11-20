Присяжные оправдали американца, убившего двух человек во время беспорядков

Президент США обеспокоен решением присяжных, но принял его.

Американский суд присяжных оправдал американца, убившего двух человек и ранившего еще одного во время массовых беспорядков. Бывший президент Дональд Трамп поддержал это решение по делу подростка Кайла Риттенхауса. Напомним, что трагедия произошла в городе Кеноша, расположенном в штате Висконсин в августе прошлого года. В момент совершения преступления юноше было 17 лет. В пятницу 19 ноября присяжные признали мальчика невиновным по всем пунктам обвинения. Джо Байден заявил о том, что рассержен из-за этой ситуации, но принимает вердикт. Он призвал граждан, которые не согласны с судом присяжных высказывать свой протест мирно.

Мои поздравления Кайлу Риттенхаусу с тем, что он был признан невиновным по всем обвинениям. Кстати говоря, если это не считать самообороной, то тогда ничто ей не является. заявление Дональда Трампа

Напомним, что 25 августа 2020 года Риттенхаус открыл огонь из винтовки по напавшим на его участникам погромов. Жертвами подростка стали 36-летний Джозеф Розенбаум и 26-летний Энтони Хабер из Силвер-Лейк. Также 36-летний Гайге Гросскройц получил ранение. В момент атаки у Гросскройца в руках было оружие - пистолет. После произошедшего Риттенхаус сбежал с места инцидента. Позже он сдался полиции в штате Иллинойс.

Верховный суд продлил срок ареста Фургалу на шесть месяцев.

Фото и видео: Bloomberg