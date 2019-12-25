Риттенхаус попросил Байдена изучить его дело, прежде чем высказываться о нем

Юноша не считает свое дело политическим.

Американский подросток Кайл Риттенхаус попросил президента Джо Байдена изучить его уголовное дело, прежде чем высказываться о нем. На прошлой неделе суд присяжных оправдал 19-летнего юношу, который застрелил двух человек и ранил третьего пострадавшего во время массовых беспорядков в городе Кеноша штата Висконсин. Молодой человек дал интервью местному телеканалу Fox News.

Господин президент, если бы я мог сказать вам одну вещь, то призвал бы посмотреть судебный процесс и понять факты перед тем как делать заявление. Кайл Риттенхаус, фигурант уголовного дела

Риттенхаус напомнил политикам и общественности о том, что его процесс был связан исключительно с правом на самооборону, поэтому не имеет политической подоплеки. При этом юноша заметил, что расследование "сделали таковым". Американец полагает, что дело не связано с расовой принадлежностью. Он считает отвратительным, что люди неправильно толкуют ситуацию. Риттенхаус уточнил, что планирует привлечь к ответственности лица, высказывающие несоответствующие действительности заявление в его адрес.

Байден намерен вновь участвовать в президентских выборах в США в 2024 году.

Фото и видео: Fox News