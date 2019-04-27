В США два вагона сошедшего с рельсов грузового поезда упали в Миссисипи

Проверяется информация о возможном загрязнении опасными веществами воды в штате Висконсин.

Два вагона грузового поезда упали в реку Миссисипи в результате схода с рельсов на территории американского штата Висконсин. Соответствующее заявление сделали местные журналисты. Специалисты объяснили со ссылкой на председателя Национального совета по безопасности на транспорте США Дженнифер Хоменди о том, то в настоящее время профильное агентство не успело проверить, перевозились ли в железнодорожном составе опасные вещества. Другие источники заметили, что поезд все же перевозил опасные вещества, но их не оказалось именно в тех вагонах, которые попали в воду. Такие сведения прессе предоставил местный сотрудник по управлению чрезвычайными ситуациями округа Крофорд, в котором произошел инцидент.

Нам сообщили, что в самом поезде были опасные материалы, но, как полагают, в настоящее время это не должно вызывать беспокойства у общественности или служб реагирования, поскольку эти вагоны были изолированы. цитат приводит телеканал CNN

В США поезд с опасными веществами сошел с рельсов.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт