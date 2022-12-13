Спасатели призвали местных жителей не приближаться к месту аварии.

В США поезд с опасными веществами сошел с рельсов. Об этом сообщили в пожарно-спасательной службе штата Мэн.

Инцидент произошел 15 апреля на железной дороге к северу от Роквуда. Поезд сошел с рельсов, после чего загорелся. Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало. Также не уточняется, какие вещества перевозили в поезде. Спасатели призвали местных жителей не приближаться к месту аварии.

Ранее мы сообщали, что в Миннесоте сошел с рельсов поезд с этанолом.

Видео: YouTube / NEWS CENTER MAIN